Termin: Klassik Café

Zum dritten Klassik Café in Frastanz wird am Sonntag, 29. April 2018 ab 10:30 Uhr ins Haus der Begegnung eingeladen. Bariton Johannes Schmid, das Holzbläsertrio Ventus und Nora Calvo-Smith präsentieren ein Konzert in entspannter Atmosphäre.

Im Rahmen eines Cafés gestaltet das Holzbläsertrio Ventus mit Katrin Hegele, Lea Lampert und der Frastanzerin Martina Gabriel ein einstündiges Konzert in entspannter Atmosphäre. Zusammen mit dem Bariton Johannes Schmid und der Pianistin Nora Calvo-Smith präsentieren sie Musikstücke in verschiedenen Besetzungen für alle Liebhaber, aber auch interessierten Neueinsteiger der klassischen Musik.

Klassik Café