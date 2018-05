Termin: Jubiläum für die Wallfahrt der Pfarren amKumma

Die Wallfahrt der vier amKumma Gemeinden Altach, Götzis, Koblach und Mäder findet Ende Mai zum 15. Mal statt.

Gemeinden amKumma In der ersten Sitzung des Regionalrates der vier Kirchengemeinden der Kummenbergregion am 16. Mai 2002 beschlossen die Teilnehmer einige regionale Projekte umzusetzen. Eine Wallfahrt am Dreifaltigkeitssonntag stand ganz oben auf der Prioritätenliste. Zur Premiere kam es am Sonntag, dem 1. Juni 2003. Die Pilger aus Koblach und Mäder starteten um 4.30 Uhr in Koblach und die Menschen aus Altach trafen sich mit den Götznern um 5 Uhr bei der Pfarrkirche. „Vom Ablauf her hat sich bis heute in den 15 Jahren nicht viel geändert – außer dass die Messfeier in der Basilika in Rankweil erst um 7.30 Uhr beginnt“, erzählt Ingrid Gerold, von der Pfarre Altach. Sie war in all den Jahren schon oft persönlich bei der Wallfahrt dabei und denkt heute noch mit Freude an die schönen Erlebnisse in den vergangenen Jahren zurück. „Die Wallfahrt findet bei jedem Wetter statt. Es sind jedes Jahr zwischen 80 und 100 Teilnehmer dabei. Ein besonderes Erlebnis ist es natürlich bei Schönwetter, wenn man aus dem Klauserwald herauskommt und von weitem schon die Basilika in der Morgendämmerung sehen kann – das Ziel vor Augen, “ schwärmt Gerold. Ein besonderer Genuss seien die Vögel, die mit ihrem Gezwitscher die Wallfahrt begleiten und der Sonnenaufgang kurz vor dem Ziel. Nach der Eucharistiefeier in Rankweil können sich alle Wallfahrer bei einer Agape stärken – jede amKumma Gemeinde bringt ihren Teil mit. Bei frischem Brot und Getränken lassen sich die Erlebnisse am besten austauschen und „Wer einmal an der Wallfahrt teilgenommen hat, wird sich noch lange daran erinnern“, berichtet Ingrid Gerold aus eigener Erfahrung.