TERMIN: Jodelwanderung um die Satteinser Gulmalpe

Am Samstag, 26. Mai 2018 von 10-15 Uhr wird zu einer Jodelwanderung um die Satteinser Gulmalpe eingeladen. Die Wanderung leitet die bekannte Bergführerin Maria Schimpfössl gemeinsam mit den Jodlerinnen Doro Heckelsmüller und Magdalena Fingerlos. Treffpunkt ist am Parkplatz oberhalb von Übersaxen.

Im Anschluss an die Jodelwanderung um die Satteinser Gulmalpe ab 10 Uhr findet ab 14:30 Uhr in Übersaxen (Da Vincenzo) ein musikalischer und lukullischer Ausklang statt. Maria Schimpfössl sowie die Jodlerinnen Doro Heckelsmüller aus Landsberg am Lech und Magdalena Fingerlos aus Amerlügen freuen sich auf rege Teilnahme.