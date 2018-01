Termin: Infoabend zur neuen Orgel für die Pfarrkirche Tisis

Quelle: Pfarre Tisis Die wertvolle Orgel der nicht mehr aktiven Johanniterkirche in Feldkirch findet eine neue Bestimmung in der Pfarrkirche in Tisis. Ein Infoabend am 26. Jänner 2018 um 19 Uhr informiert über den Stand der Restaurierung.

Nachdem die Johanniterkirche in Feldkirch nicht mehr als Gotteshaus

genutzt wurde, hatte die dort aufgestellte Orgel ausgedient. Das im Jahre 1868 von der damals sehr bekannten Orgelbaufirma Link gebaute Instrument war durch die fehlende Nutzung dem Verfall preisgegeben. Es war die Idee des früheren Domorganisten Walfried Kraher und des Diözesan-Vikars Rudolf Bischof, dieses wertvolle Instrument nach einer Restaurierung einer neuen Verwendung zuzuführen. Und diese war rasch für die Pfarrkirche in Tisis gefunden.

Meisterhaft restauriert

Schon seit mehreren Jahren wurde in Tisis wegen der Reparatur anfälligen Orgel ein neues Projekt verfolgt. Die veranschlagten Kosten der Restaurierung und der Aufstellung in der Pfarrkirche Tisis ermöglichten der Pfarre auch finanziell, das Angebot der Diözese als Eigentümerin der Orgel anzunehmen. Numehr wurde mit dem Bundesdenkmalamt und mit dessen finanzieller Unterstützung die Wiederherstellung der Orgel im Frühjahr 2017 in die Wege geleitet. Der Vorarlberger Orgelbaumeister Walter Vonbank wurde mit den Arbeiten beauftragt.

Infoveranstaltung