Termin: Grenzüberschreitender Kulturaustausch

Im Rahmen eines Kulturaustausches zwischen Bad Endorf und Koblach, (Kultur z`Kobla) bringen 45 junge Menschen des Jugend- und Kinderchores „Jakobus-Spatzen“ aus Bad Endorf (am Chiemsee/D) das bekannte Musical: „Joseph“ von Andrew Lloyd Webber auf die Bühne der DorfMitte in Koblach.

Koblach Mit Gesang, Tanz, Schauspiel und viel Freude zeigen die Jugendlichen die biblische Geschichte von Joseph und seinen Brüdern. Zur Geschichte: Joseph, der von seinem Vater Jakob einen wunderschönen vielfarbigen Mantel geschenkt bekommt und mit seinen ungewöhnlichen Träumen seine Brüder verärgert, gerät in Ägypten in die Sklaverei, er steht in ausweglosen Situationen immer wieder auf und zeigt Mut, führt das Land durch eine siebenjährige Hungersnot und verzeiht am Ende auch seinen Brüdern.Dank der lebendigen Choreographie und erfrischenden Spielleitung schafft es Ursula Stacheder spielend, mit den Jugendlichen und Kindern, die Dynamik, Abwechslung und Spannung des Stückes zu zeigen. Die Altersspanne der jungen Akteure ist weit gefächert: von fünf Jahren bis 24 Jahren! In den Hauptrollen überzeugen Magdalena Stacheder als Erzählerin, Alois Reinthaler als Joseph und Emilia Giannetta als Pharao.