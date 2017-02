Termin für Berliner Flughafeneröffnung bleibt weiter offen

Nach wie vor Rätselraten über den Eröffnungszeitpunkt - © APA (dpa)

Der Termin für die Eröffnung des neuen Berliner Hauptstadtflughafens bleibt weiter in der Schwebe. Es sei nicht richtig, dass die Flughafengesellschaft mit einem Termin im Juni 2018 plane, sagte Flughafenchef Karsten Mühlenfeld am Montag bei einer Sitzung des BER-Sonderausschusses im Potsdamer Landtag. Er wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen. “Wir warten, bis die Fakten auf dem Tisch liegen.”