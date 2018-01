Termin: Der Volleyballnachwuchs probt

Feldkirch (bp) Der Sparkassencup der Nachwuchsvolleyballer bringt am kommenden Wochenende (20. + 21.1.) gleich 13 Teams aus vier Nationen nach Feldkirch. In den Sporthallen in Gisingen-Oberau werden alle versuchen, die Wanderpokale zu gewinnen.

Bei den Burschen ist wohl die Auswahl Baden/Württembergs der Favorit. Schon im vergangenen Jahr gewann man den Cup. Aus Vorarlberger Sicht ist sicher interessant, ob der amtierende Landesmeister Wolfurt Paroli bieten kann. Bei den Mädchen haben Teams aus Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich genannt. Das Feld wird angeführt vom italienischen Regionalmeister Modena und dem französischen Meister Mulhouse. Aus Deutschland kommen ein Team aus Stuttgart und die Auswahl Baden/Württemberg. Gastgeber FFG Feldkirch möchte ausloten, wo man mit dem neu gebildeten Team derzeit steht. Samstags und sonntags wird ab 9 Uhr gespielt, die Finals beginnen gegen 13:15 Uhr