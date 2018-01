Termin: Butzvarruckt am 27.01.2018

Quelle: MV Gisingen. Das Butzvarruckt 2018 findet am Samstag, 27.01.2018 in der Sporthalle Oberau statt. Unter dem Motto "Butzvarruckte Helden der Kindheit" erwartet die Gäste ein buntes Programm mit der Partyband Freibier, Rockodrom, Woodwork und der Guggamusik Spältaschränzer.

Verlost wird eine Reise für 2 Personen im Wert von EUR 1.000,00 (gesponsort von Herburger Reisen in Dornbirn und dem Veranstalter). An der Verlosung nehmen alle Besucher teil, die bis 21 Uhr am Haupteingang der Sporthalle sind.