Tenor Meli verspricht “Aida der Rekorde” in Salzburg

Die Aufführung unter der Leitung der iranischen Regisseurin Shirin Neshat wird laut Meli zu einer “‘Aida’ der Rekorde” werden und nicht nur, weil alle sieben Abende längst ausverkauft sind. “Mit Muti leistet man eine Arbeit, die mit anderen Dirigenten unmöglich ist”, meinte Meli, der in Salzburg in der Rolle des Radames debütiert.

Der 37-jährige Meli lobte die Regisseurin Neshat. “Sie engagiert sich für die Rechte der Frauen. Auch dank dieses Aspekts ist ihre ‘Aida’ einmalig”, sagte Meli. Neshats Regie sei schlicht. “Es kommt zu keinem Widerspruch zwischen Musik und Regie”, meinte der Sänger.

Der aus Genua stammende Meli wird weiterhin mit Muti zusammenarbeiten. Geplant sind Auftritte in Florenz in “Macbeth” und in Verdis “Ernani” an der Scala.

(APA)