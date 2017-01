Tenor Jonas Kaufmann begeisterte bei Comeback in Paris

Wegen hartnäckiger stimmlicher Probleme hatte Kaufmann in den vergangenen Monaten mehrere Auftritte in Deutschland und im Ausland absagen müssen. Noch vor einer Woche widerrief er seine Teilnahme an der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg.

In Paris, wo er im Oktober seinen Auftritt in der Oper “Hoffmanns Erzählungen” von Jacques Offenbach abgesagt hatte, wurde der Tenor mit viel Spannung erwartet. Neben Kaufmann begeisterten auch die österreichische Sopranistin Martina Serafin (46) und ihre deutsche Kollegin Evelyn Herlitzius (53). Die “Lohengrin”-Inszenierung des deutschen Theaterregisseurs Claus Guth war 2012 an der Mailänder Scala uraufgeführt worden. Die romantische Oper unter der musikalischen Leitung von Philippe Jordan steht in Paris bis zum 18. Februar auf dem Programm.

(APA/dpa)