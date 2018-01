Tempo 140 würde Schadstoffbelastung deutlich erhöhen

Der neue Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) denkt über höhere Tempolimits nach, für die neue Landwirtschafts- und Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) würden sich die Schadstoffemissionen bei 140 km/h noch in Grenzen halten. Dem widerspricht eine Analyse der Technischen Universität (TU) Graz. Die ergab, dass die Schadstoffemissionen gegenüber 130 km/h bereits um 20 Prozent steigen.

Kritik kam auch von Greenpeace. Mit Tempo 140 “fährt die Regierung Klimaschutz an die Wand”, hieß es in einer Aussendung. “Wir schauen uns die Studie an und werden die Zahlen überprüfen”, sagte ein Sprecher von Köstinger am Freitag der APA.