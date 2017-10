Teilen macht stark: Einladung zum „Kartoffeltag“ im Lochauer Pfarrheim

Serviert werden hier vom bewährten Team verschiedene traditionelle Kartoffelgerichte wie zu Großmutter´s Zeiten. Zur Hauptspeise gibt es ein Kartoffelgulasch oder „Gsottene Kartoffla“ mit Butter, Topfenaufstrich und heimischem Käs, vorweg genehmigt man sich eine „Lochauer Kürbissuppe“ und zum Dessert warten natürlich tolle hausgemachte Torten und Kuchen. Für die Kinder stehen auch Wienerle bereit.

Teilen macht stark

Mit dieser Aktion unterstützt der Missionskreis alljährlich seine verschiedenen Projekte in aller Welt, unter anderem das Projekt Concordia in Osteuropa, die Straßenkinder in Erechim/Brasilien oder ein Waisenhaus in Barati/Rumänien, in Lochau selbst das Pfarrheim Franz Xaver, die Aktivitäten der Pfarrjugend oder die Sozialaktion „Mitanand – Füranand z´Lochau“.