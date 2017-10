Teil von mysteriösem Caligula-Schiff an Italien retourniert

Das Mosaikteil wurde zusammen mit zwei Vasen auf dem vierten Jahrhundert vor Christus und verschiedenen Münzen und antiken Manuskripten zurückgegeben. Zwei Schiffe Caligulas waren bereits in den 1930er Jahren aus dem Nemi-See geborgen worden. Der Teil des Mosaiks war aus einem dort für die römischen Schiffe eingerichteten Museum kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestohlen worden.

Es wurde in der Privatsammlung einer in den USA lebenden Italienerin entdeckt und auf Antrag der italienischen Carabinieri von den Justizbehörden von New York beschlagnahmt. “Dank der wertvollen Zusammenarbeit mit den Ermittlern in New York können wir dieses wichtige Mosaikteil nach Italien zurückbringen”, so der italienische Kulturminister.

Caligula hatte einst zwei Riesenschiffe bauen lassen, die auf dem kleinen See unweit des malerischen Orts Nemi kaum navigieren konnten. Sie sanken im ersten Jahrhundert nach Christus. 1930 war unter dem Mussolini-Regime der See abgepumpt worden. Damit konnten die beiden Caligula-Schiffe aus dem Schlick gehoben werden. Wasser konserviert Holz, sodass die Schiffe noch gut erhalten waren. Sie wurden in einer eigens dafür errichteten mächtigen Museumshalle untergebracht.

Die Schiffe hatten im Verhältnis zu dem kleinen See mit seinen ungefähr 1.000 Metern Durchmesser gigantische Ausmaße: Das erste Schiff war 73 Meter lang und 24 Meter breit, das zweite maß 71 Meter Länge und 20 Meter Breite. Auf einem der Schiffe stand ein Tempel für die Göttin Diana, der mit Marmorsäulen, Mosaikböden und vergoldeten Bronzeziegeln geschmückt war. Das zweite Schiff trug eine Palastanlage für Caligula mit einem Warmwassersystem, das Thermen an Bord versorgte. Ob die Schiffe sofort nach dem Sturz Caligulas im Jahr 41 versenkt wurden, oder erst später untergingen, ist ungeklärt. Es gibt keine antiken Quellen zu den Schiffen.

Unter ungeklärten Umständen waren die Schiffe im Jahr 1944 bei einem Brand im Museum nahezu restlos vernichtet worden. Nach dem Krieg hatte man sich mit Modellen der Schiffe behelfen müssen. Archäologen gehen jedoch anhand von Manuskripten aus dem 16. Jahrhundert davon aus, dass sich ein drittes Caligula-Schiff im Nemi-See befinden könnte.

Im April begann unter der Leitung des Denkmalschutzes der Region Latium die Suche nach dem möglichen dritten Schiff. Tauchereinheiten der Carabinieri und der italienischen Küstenwache suchen mit Sonar-Geräten nach dem mysteriösen Schiff.

Gaius Julius Caesar Germanicus, der unter dem Beinamen “Caligula” (“Stiefelchen”) bekannt war, wurde 37 nach Christus zum Kaiser ernannt und ist vor allem wegen seines grausamen und tyrannischen Charakters in die Geschichte eingegangen. Caligula war der Göttin Diana eng verbunden. Am Ufer des Nemi-Sees ließ er das Heiligtum der Diana Nemorensis restaurieren. Bereits in der Bronzezeit gab es dort einen Opferplatz, welcher in römischer Zeit der Verehrung der Göttin Diana diente.

(APA)