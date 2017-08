Teenager Kofler ist Österreichs Motorrad-Hoffnung

Maximilian Kofler ist Österreichs große Motorsport-Hoffnung - © APA

Neben dem erstmaligen KTM-Auftritt in allen drei Klassen kehrt Österreich anlässlich der Motorrad-WM am Sonntag in Spielberg auch hinsichtlich Piloten auf die WM-Landkarte zurück. Der Oberösterreicher Maximilian Kofler nimmt auf einer KTM am Rennen der Moto3-Klasse teil. Der 16-Jährige ist der erste Österreicher seit vier Jahren bei einem Lauf zur Straßen-Weltmeisterschaft.