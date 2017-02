Tee – Kränzle – Party im Rankler Hof

Rankweil. (sie) Seit fast zwanzig Jahren gehört die Tee-Kränzle Party im Rankweiler Hof zum festen Bestandteil des Vorarlberger Faschingskalenders.

Getreu dem diesjährigen Motto waren Ladies aus dem ganzen Land zu einem Stelldichein nach Rankweil gekommen und bewiesen mit bunten Kostümen aus der Zirkuswelt viel Fantasie und Schönheitssinn.

Zum Beginn servierten Martina Vith und ihr Team verschiedenste Teesorten, vorzugsweise mit Rum. Roland und Arno Vith überraschten die illustre Gästeschar mit einem reichhaltigen Buffet. Neben dreierlei Suppenvariationen und diversen Vorspeisen gab es Flammkuchen, Royal Burger, Gemüsestrudel, Kartoffelspalten mit verschiedenen Dips, Rehragout, Putenschnitzel in Curry und Griechischen Reis. Zum Dessert wurden verzauberte Äpfel, Schokomousse im Glas, Fruchtsalat, feine Torten, Zuckerstangen, gebrannte Mandeln und Türkischer Honig, sowie jede Menge Popcorn angeboten.

In der Stube sorgten Bernhard Winsauer und Silvana Montaperti vom „Bergler Duo“ für ausgelassene Party-Stimmung, DJ Klaus gab in der Kellerbar musikalisch sein Bestes.

Bei einer, mit Spannung erwarteten professionellen Strip – Show stand besonders der Humor im Vordergrund.

Am Faschingssamstag, dem 25.2. 2017 geht es im Rankweiler Hof – Garten mit einer „Zirkus –Party“ weiter.