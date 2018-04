Technisches Museum erinnert an Pressburger Bahn

Langsam werden sie weniger, die Geschichten von den Omas und Großtanten, die einst mit der Straßenbahn "auf einen Cafe" zum Demel gefahren sind - aus Pressburg nämlich, der einst via Pressburger Bahn rund zweieinviertel Stunden entfernten Hauptstadt der heutigen Slowakei. Eine Ausstellung im Technischen Museum Wien erinnert ab morgen, Donnerstag, an die 1914-1942 betriebene Bahnstrecke.

“Die Bahn ist ein Mythos, der uns verbindet”, betonte Helfried Carl, österreichischer Botschafter in der Slowakei und Initiator der Ausstellung, bei einem Pressetermin am Mittwoch. “Denn diese Geschichten erzählt man sich in Wien wie in Bratislava.” Solange man sie noch erzählt – für die nachfolgende Generation schien das nur 55 Kilometer Luftlinie entfernte Pressburg hinter dem Eisernen Vorhang unerreichbar weit. Die heutige Bahnverbindung – derzeit eine Stunde Fahrzeit, bald nur noch 40 Minuten – hat eine andere Streckenführung als die damalige Pressburger Bahn, von der nun ein originaler Waggon aus dem Eisenbahnmuseum Schwechat ins Technische Museum übersiedelt ist.