Techniker-Anteil an der Fachhochschule Vorarlberg nimmt stetig zu

Bregenz. – Die Zahl der Technik-Studenten hat an der Fachhochschule Vorarlberg (FH) in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Waren es vor fünf Jahren noch 340 Studierende, die einen Technik-Studiengang belegten, so sind es aktuell 550 von insgesamt 1.331 Studenten. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) möchte diese Entwicklung weiter forcieren, wie er am Dienstag nach der Regierungssitzung erklärte.