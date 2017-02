Technik studieren an der FH Vorarlberg

Wer an der FH Vorarlberg Technik studiert, ist privilegiert. Zum einen stehen den Studierenden exzellent ausgestattete Labors zur Verfügung – 24 Stunden lang an sieben Tagen in der Woche. Zum anderen erhalten sie bei einem Betreuungsschlüssel von 1:12 eine intensive und persönliche Betreuung durch die DozentInnen.

Darüber hinaus ist die Hochschule in allen Studiengängen sehr gut mit regionalen Unternehmen vernetzt. Das führt dazu, dass die Studierenden sehr praxisbezogen lernen und im Rahmen ihres Studiums an realen Aufgaben von Unternehmen arbeiten können.

Top-Platzierungen in Rankings

Die konstant hohe Qualität der technischen Studiengänge der FH Vorarlberg wird in zahlreichen Rankings bestätigt. Auch beim CHE-Ranking, dem größten Hochschulranking des deutschsprachigen Raums, haben die Technik-Studiengänge der FH Vorarlberg immer Top-Platzierungen.

Auszeichnungen für Studierende

Ebenso zeigen Auszeichnungen von Studierenden, AbsolventInnen und Projekten, wie erfolgreich FH-Studierende im nationalen und internationalen Vergleich sind. 2016 räumten Mechatronik Studierende der FH Vorarlberg bei den Auszeichnungen der österreichischen Mechatronik-Plattform die Preise für die beste Bachelor- und Masterarbeit ab. 2015 erhielt die Präsentation einer studentischen Abschlussarbeit bei der Photonics West in San Francisco die Auszeichnung als bestes Students-Poster. Das Vorarlberger Forschungsduo setzte sich dabei gegen StudentInnen renommierter Hochschulen aus Asien, Europa und den USA durch.

Mit Forschung vernetzt

Die Ausbildung in den technischen Studiengängen erfolgt in enger Verzahnung mit den Forschungszentren Mikrotechnik, Nutzerzentrierte Technologien, Prozess und Produkt Engineering und Energie. Studium und Forschung gehen an der FH Vorarlberg Hand in Hand. Die Studierenden können sich in diesem forschungsstarken Umfeld absolutes Top-Know-how aneignen.

Studieren, wo die Jobs sind!

Vorarlberg ist ein starker Wirtschaftsstandort mit vielen international bekannten Unternehmen, die attraktive Jobs und Karrierechancen bieten. Davon profitieren die Studierenden. Schon während ihres Studiums knüpfen sie über gemeinsame Projektarbeiten und über das Berufspraktikum Kontakte zu diesen Unternehmen. Das sichert ihnen ausgezeichnete Jobperspektiven.

Technische Studiengänge an der FH Vorarlberg

BACHELOR

Mechatronik (VZ und bb)

Maschinenbau – Mechatronik

Informatik – Software and Information Engineering

Elektrotechnik Dual

Wirtschaftsingenieurwesen (bb)

MASTER

Mechtronics

Informatik

Energietechnik und Energiewirtschaft (bb)

(VZ = Vollzeit, bb = berufsbegleitend)

„Beste österreichische FH im Bereich Technik“

(Zeitschrift Format)

Studium mit hohem Praxisbezug

Modernste technische Labors

Innovative Lernmethoden

Kleingruppen mit intensiver Betreuung

Beste Vernetzung mit regionalen Unternehmen

Information und Beratung

FH OFFEN

Tag der offenen Tür

10.März 2016, 15–20 Uhr

www.fhv.at