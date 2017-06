Teamtorhüter Almer muss sich neuerlich Eingriff unterziehen

Almer erlitt Verletzung gegen AS Roma - © APA (Archiv)

Österreichs Teamtorhüter Robert Almer muss bei seinen Comeback-Plänen einen neuerlichen Rückschlag wegstecken. Wie die Wiener Austria am Dienstag bekannt gab, muss sich der Schlussmann am Mittwoch in Augsburg einem weiteren Eingriff an seinem verletzten Knie unterziehen. Almer hatte sich Ende Oktober im Europa-League-Spiel der Austria bei der AS Roma einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen.