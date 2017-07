Teamchef Thalhammer nominierte 23er-Kader für Frauen-EM

Teamchef Dominik Thalhammer hat am Samstag seinen 23 Spielerinnen umfassenden ÖFB-Kader für die Frauen-Fußball-EM von 16. Juli bis 6. August in den Niederlanden bekanntgegeben. Am 11. Juli reist die ÖFB-Delegation ins Teamcamp nach Wageningen, am 18. steht die erste Partie gegen die Schweiz auf dem Programm. Weitere Gegner sind Frankreich (22.) und Island (26.).

Zuvor wird noch ein Testspiel absolviert. Am 6. Juli heißt der Gegner in Wiener Neustadt Dänemark und ist ebenfalls ein EM-Teilnehmer (20.10 Uhr/live ORF Sport+). “Dänemark ist eine Top-Mannschaft. Wir setzen den eingeschlagenen Weg fort und wollen uns auch unmittelbar vor der EURO nur mit den besten Gegnern Europas messen”, sagte Thalhammer. ÖFB-Kader für Frauen-Fußball-EM in den Niederlanden: Tor: Carolin Größinger (FC Bergheim), Jasmin Pfeiler Jasmin (SKV Altenmarkt), Manuela Zinsberger (FC Bayern München); Verteidigung: Marina Georgieva (1. FFC Turbine Potsdam), Virginia Kirchberger (MSV Duisburg), Sophie Maierhofer (University of Kansas/USA), Katharina Naschenweng (SK Sturm Graz), Katharina Schiechtl (SV Werder Bremen), Viktoria Schnaderbeck (FC Bayern München), Carina Wenninger (FC Bayern München); Mittelfeld: Verena Aschauer (SC Sand), Barbara Dunst (MSV Duisburg), Jasmin Eder (SKN St. Pölten), Jennifer Klein (NÖSV Neulengbach), Nadine Prohaska (SKN St. Pölten), Sarah Puntigam (SC Freiburg), Sarah Zadrazil (1. FFC Turbine Potsdam); Angriff: Nicole Billa (TSG 1899 Hoffenheim), Nina Burger (SC Sand), Stefanie Enzinger (SK Sturm Graz), Laura Feiersinger (SC Sand), Lisa Makas (MSV Duisburg), Viktoria Pinther (SKN St. Pölten); Auf Abruf: Jasmin Krejc (SKN St. Pölten), Jasmin Pal (FC Wacker Innsbruck); Katharina Aufhauser (NÖSV Neulengbach), Adina Hamidovic (SKN St. Pölten), Julia Kofler (SK Sturm Graz), Simona Koren (MSV Duisburg), Sandrine Sobotka (NÖSV Neulengbach), Laura Wienroither (NÖSV Neulengbach) (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken