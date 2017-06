Team Stronach will “Verbotsgesetz” für radikale Muslime

Robert Lugar will Moslems unterscheiden - © APA (Archiv)

Das Team Stronach will radikale und liberale Muslime künftig voneinander unterscheiden. Mit einer Art “Verbotsgesetz” soll gegen fundamentalistische Strömungen vorgegangen werden, sagte Klubobmann Robert Lugar am Dienstag in einer Pressekonferenz. Eingebracht werden soll der Antrag im kommenden Plenum des Nationalrats am Mittwoch.