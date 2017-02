Team Stronach arbeitet an Profil, Name muss warten

Klubchef Lugar präsentierte die Pläne für die Zukunft - © APA

Das Team Stronach will sein Profil schärfen und hat bei seiner Klubklausur in Bad Schallerbach in OÖ Lebensmittelsicherheit zum zentralen Thema gemacht. Eine Entscheidung, unter welchem Namen man künftig weiterarbeiten will, steht hingegen noch aus. Man werde “zuerst ein Angebot legen” für die Wähler, “dann kommen die Strukturen”, so Klubchef Robert Lugar in einer Pressekonferenz am Freitag.