Frankreich Team-Weltmeister vor Slowakei – ÖSV auf Platz 5

Auch Hirscher hatte seine Probleme - © APA

Das französische Team hat am Dienstag im Teambewerb seine erste Medaille bei der Alpinski-WM in St. Moritz errungen – und diese glänzt gleich in Gold. Alexis Pinturault, Tessa Worley, Adeline Baud Mugnier und Mathieu Faivre setzten sich im Finale gegen die Slowakei (2:2) aufgrund der besseren Gesamtzeit durch. Bronze ging an Schweden, das im Viertelfinale Titelverteidiger Österreich bezwang.