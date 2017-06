Team New Zealand sicherte sich Trophäe beim America’s Cup

Neuseelands Coup dank Innovation - © APA (Archiv/AFP/GETTY)

Das Emirates Team New Zealand hat die 35. Auflage um den America’s Cup in souveräner Manier für sich entschieden. In den Gewässern vor Bermuda nutzten die Neuseeländer am Montag ihren ersten von sechs Matchpunkten und deklassierten den amerikanischen Titelverteidiger Oracle Team USA mit 7:1. Für die Kiwis ist es der insgesamt dritte Cup-Triumph nach 1995 und 2000.