Team New Zealand führt im Finale des America’s Cups

Das Team New Zealand hat zum Auftakt der Finalserie um den America’s Cup der Segler den Titelverteidiger Team USA in die Schranken gewiesen. Die “Kiwis” gewannen mit Steuermann Peter Burling am Samstag vor Bermuda beide Rennen gegen das Team von Jimmy Spithill. Weil die USA als Gewinner der Herausforderer-Serie einen Bonuspunkt erhalten hatten, steht es nach dem ersten Tag 1:0 für Neuseeland.