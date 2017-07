Taxler nahm Polizisten bei Verfolgungsjagd eines Dealers mit

Wiener Taxler leistete der Polizei Amtshilfe - © APA

Ein Taxifahrer hat am Sonntag der Polizei in Wien quasi Amtshilfe geleistet. Er nahm einen Beamten, der gerade einen Dealer verfolgte, mehrere hundert Meter mit und schnitt dem Verdächtigen den Weg ab. Schreckschüsse hatten den 19-Jährigen zuvor nicht beeindruckt. Der Marokkaner wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Montag.