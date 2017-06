Taxler missbrauchte weiblichen Fahrgast: vier Jahre Haft

Taxilenker verging sich an schlafender Betrunkener - © APA

Weil er Ende November 2016 einen weiblichen Fahrgast sexuell missbraucht haben soll, ist ein Taxifahrer am Freitag am Wiener Landesgericht zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der geständige 54-Jährige nahm die Strafe an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, weshalb das Urteil noch nicht rechtskräftig ist.