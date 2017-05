Taxifahrer überfuhr Fußgänger und beging Fahrerflucht

Taxifahrer kümmerte sich nicht ums Opfer - © APA (Symbolbild)

Ein Taxifahrer hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten einen Fußgänger überfahren. Der 29-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Kopf- und Brustverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Taxler beging Fahrerflucht, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Freund des 29-Jährigen hatte den Unfall beobachtet und die Einsatzkräfte verständigt.