Tausendjähriger Baum von Unwetter in Kalifornien gefällt

Der als “Pioneer Cabin Tree” bekannte Baum war eine Touristenattraktion in dem südöstlich von Sacramento gelegenen Park. Seit den 1880ern Jahren befand sich in dem Mammutbaum eine Öffnung, die groß genug für die Durchfahrt eines kleinen Autos war.

Park-Mitarbeiter berichteten, der größtenteils abgestorbene Baum habe sich bereits seit einigen Jahren stark zur Seite geneigt. Starke Stürme, die am Wochenende über den nördlichen Teil Kaliforniens hinweg fegten und für Überschwemmungen, Erdrutsche und Stromausfälle sorgten, wurden dem Baum dann schließlich zum Verhängnis. Für Dienstag und Mittwoch wurden in dem US-Staat, der seit Jahren unter einer schweren Dürre leidet, weitere Stürme mit starkem Regenfall erwartet.

We lost an old friend today. The Pioneer Cabin Tree, or drive-thru tree, succumbed to nature and toppled.