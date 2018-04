Tausende Zivilisten durch Kämpfe im Süden Libyens vertrieben

Wegen Kämpfen zwischen bewaffneten Gruppierungen im Süden Libyens sind nach Angaben der Vereinten Nationen Tausende Menschen aus ihrer Heimat vertrieben worden. Mehr als 1.500 Familien seien in sicherere Gebiete in Sabha, Ubari und Mursuk gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Donnerstag.

Insgesamt seien derzeit mehr als 165.000 Libyer innerhalb des Bürgerkriegslandes auf der Flucht. Die Menschen lebten unter schwierigen Bedingungen, sagte der Nahost-Direktor des Flüchtlingswerks, Amin Awad am Dienstag in Tunis. In vielen Fällen sei es den Hilfsorganisationen nicht möglich, diese Menschen zu erreichen. Zahlreiche Menschen sitzen teils in selbsterrichteten Zelten in der Wüste fest.

In Libyen kämpfen drei Regierungen und unzählige bewaffnete Gruppen um die Kontrolle. Das Land ist inzwischen Hauptausgangspunkt für die meisten Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen. Etwa 1,1 Millionen Menschen in dem Bürgerkriegsland sind nach UNO-Schätzungen auf Hilfe angewiesen.

Vor einigen Tagen hatte ein Bericht des UNO-Menschenrechtskommissars auch Gruppen, die mit dem Staat verbunden sind und von internationalen Organisationen unterstützt werden, schwere Menschenrechtsverletzungen und Folter vorgeworfen.