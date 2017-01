Tausende Überraschungseier an deutsche Insel geschwemmt

Touristen und Einheimische sammelten die Eier ein - © APA (dpa)

Hunderttausende Überraschungseier sind an den Strand der ostfriesischen Insel Langeoog gespült worden. Seit Mittwoch wurden die Eierkapseln aus Plastik an Land geschwemmt, wo sie sich kilometerweit über den Sandstrand verteilten, teilte die Polizei in Aurich am Donnerstag mit. Die Beamten betitelten ihre Meldung mit “Ostern auf Langeoog”.