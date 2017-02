Tausende Tiere wegen Vogelgrippe in Deutschland getötet

Vorsorgliche Tötungen wegen der Tierseuche - © APA (dpa)

Der aktuelle Ausbruch der Vogelgrippe hat in Deutschland bereits zum Tod von mehr als einer halben Million Tiere geführt. Es seien 391.000 Vögel aus Beständen getötet worden, in denen das Virus nachgewiesen wurde, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage, über die am Montag die “Rheinische Post” berichtete.