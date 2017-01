Tausende Tiere in Deutschland wegen Vogelgrippe getötet

Mehrere Putenmastbetriebe betroffen - © APA (dpa)

In zwei deutschen Bundesländern werden weitere Zehntausende Tiere wegen der Vogelgrippe getötet. Insgesamt sind 67.000 Vögel von den Vorsorgemaßnahmen betroffen. In einem Mastbetrieb mit rund 40.000 Puten bei Tribsees in Mecklenburg-Vorpommern bestätigte sich der Verdacht auf Geflügelpest mit dem hochansteckenden Virus H5N8.