Tausende Slowaken demonstrierten gegen Korruption

Tausende Slowaken, vor allem Jugendliche, haben am Montagabend in zwei Regionshauptstädten gegen Korruption demonstriert. In Presov im Osten und Zilina im Norden des Landes forderten sie den Rücktritt von Innenminister Robert Kalinak sowie die Entlassung des Polizeipräsidenten und des für Korruptionsbekämpfung zuständigen Spezialstaatsanwalts.

Initiiert wurden diese Demonstrationen, wie bereits zuvor andere in anderen Städten, von zwei 18 Jahre alten Mittelschülern. Unterstützt werden die Proteste mittlerweile von Künstlern und Medien. Innenminister Kalinak steht im Verdacht, einen der Steuerhinterziehung angeklagten Unternehmer begünstigt und dafür eine Belohnung angenommen zu haben. Dem Polizeipräsidenten wird vorgeworfen, Ermittlungen zu behindern, um seinen Minister zu schützen. Die Demonstranten forderten aber auch die Aufarbeitung eines unter dem Codenamen "Gorilla" bekannt gewordenen Korruptionsskandals einer früheren christlich-liberalen Regierung.