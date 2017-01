Tausende protestierten gegen Stierkampf-Verbot in Südindien

Beim Jallikattu muss man den Stier bei den Hörnern packen - © APA (AFP)

Mehrere tausend Menschen haben in Südindien gegen das Verbot des traditionellen Stierkampfs Jallikattu demonstriert. In Chennai, der Hauptstadt des südindischen Bundesstaats Tamil Nadu, demonstrierten am Dienstagabend und Mittwoch rund 4.000 Menschen. Auch in den Städten Coimbatore und Madurai gab es Proteste.