Tausende Portugiesen nahmen Abschied von Ex-Präsident Soares

Der eingehüllte Sarg des ehemaligen Präsidenten - © APA (AFP)

Tausende Portugiesen haben am Montag Abschied von ihrem früheren Präsidenten Mario Soares genommen. Der in eine portugiesische Flagge eingehüllte Sarg des am Samstag verstorbenen sozialistischen Politikers wurde durch die Straßen der Hauptstadt Lissabon gefahren. Der Trauerzug begann am Wohnsitz von Soares, wo Anhänger zahlreiche rote Rosen niederlegten.