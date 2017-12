Tausende Peruaner protestierten gegen Korruption

Tausende Peruaner sind am Mittwoch gegen Korruption auf die Straße gegangen. Ziel der Demonstration in der Hauptstadt Lima sei es, die Demokratie zu verteidigen, sagte Mitorganisator Jose Bracamonte vom peruanischen Menschenrechtsverband. Der brasilianische Baukonzern Odebrecht hatte zuletzt eingeräumt, in Peru umgerechnet fast 24 Millionen Euro Schmiergelder für Aufträge gezahlt zu haben.

Rund vier Millionen Euro zahlte Odebrecht demnach an zwei Beratungsfirmen, die enge Beziehungen zu Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski unterhielten. Dem Parlament liegt wegen des Korruptionsvorwurfs ein Antrag auf Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Kuczysnki vor, über den am Donnerstag abgestimmt werden soll. Der Präsident sprach in dem Zusammenhang von einem versuchten “Staatsstreich”: “Die Verfassung und die Demokratie werden angegriffen”, sagte er am Mittwoch in einer kurzen Fernsehansprache. Dabei warnte Kuczysnki vor Neuwahlen. Im Falle seiner Absetzung seien die beiden Vizepräsidenten nicht bereit, die Regierung zu übernehmen.

Nachdem 93 von 130 Abgeordneten jüngst dem Verfahren Grünes Licht gaben, sieht es schlecht aus für Kuczynski. Die Stimmen von 89 Abgeordneten würden bei dem Verfahren die Amtsenthebung besiegeln. “Keiner der beiden (Vizepräsidenten) will Teil einer Regierung sein, die aus einem ungerechten und antidemokratischen Manöver hervorgeht”, sagte Kuczynski weiter. Hinter dem Verfahren steckt vor allem die rechtspopulistische Politikerin Keiko Fujimori.

Wenn bei einer Amtsenthebung des Präsidenten keiner der Vizepräsidenten die Macht übernehmen will, geht das Amt an den Kongresspräsidenten. Dieser müsste aber sofort Neuwahlen ausrufen, die auch zur Auflösung des Parlaments führen würden.

Der Korruptionsskandal um Odebrecht erschüttert derzeit mehrere Staaten Lateinamerikas. Seit 2014 förderten die Ermittlungen nach und nach ein ausgeklügeltes System zur Zahlung von Schmiergeldern an Politiker, Parteien, Staatsbeamte und Manager zutage.