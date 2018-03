Tausende Palästinenser beim "Marsch der Rückkehr"

Tausende Palästinenser sind am Freitag zu den Massenprotesten im Gazastreifen gekommen. Die Menschen versammelten sich in der Nähe des Sicherheitszaunes an der Grenze zu Israel für den "Marsch der Rückkehr". Die radikal-islamische Hamas will damit ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israels untermauern.

Mehrere Palästinenser-Organisationen haben zu sechswöchigen Protesten an der Grenze ab Freitag aufgerufen. Es sollen dabei auch zahlreiche Zeltlager im Grenzgebiet errichtet werden.

In der Nacht auf Freitag war ein Palästinenser nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von israelischen Soldaten erschossen worden. Die israelische Armee teilte mit, ein Panzer habe in der Nacht das Feuer auf zwei Verdächtige eröffnet, die sich im südlichen Teil des Küstengebietes dem Sicherheitszaun genähert hätten.

Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab.