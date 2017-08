Tausende marschierten in Boston gegen Rassismus und Hass

Die Proteste nehmen zu - © APA (Getty/AFP)

Eine Woche nach der Eskalation der Gewalt in der US-Stadt Charlottesville sind am Samstag in Boston mehrere Tausend Menschen gegen Rassismus und Hass marschiert. Zugleich gab es in einem nahe gelegenen Park eine deutlich kleinere Demonstration für freie Meinungsäußerung. Die Veranstaltungen wurden stark abgesichert, nachdem es in Charlottesville zuletzt zu schweren Zusammenstößen gekommen war.