Tausende kämpfen gegen Feuer in Munitionslager in Ukraine

Brand brach am Dienstag aus - © APA (AFP)

Nach dem Ausbruch eines schweren Brandes in einem westukrainischen Munitionslager haben am zweiten Tag mehr als 2.300 Rettungskräfte den Kampf gegen die Flammen fortgesetzt. Es gebe noch immer Detonationen, teilte der Zivilschutz am Donnerstag in der Früh mit. Verteidigungsminister Stepan Poltorak zufolge waren 83.000 Tonnen Munition auf dem Gelände des Arsenals gelagert.