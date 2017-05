Tausende Israelis demonstrierten für Zwei-Staaten-Lösung

Großdemo in Tel Aviv - © APA (AFP)

Tausende Israelis haben am Samstag in Tel Aviv für eine Beendigung des Nahost-Konflikts durch eine Zwei-Staaten-Lösung demonstriert. Die Demonstranten trugen ein Spruchband mit der Aufschrift “Zwei Staaten, eine Hoffnung” vor sich her. Die Kundgebung war maßgeblich von der israelischen Organisation Frieden Jetzt organisiert worden, die den jüdischen Siedlungsbau kritisiert.