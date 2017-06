Tausende für Rechte von Homosexuellen auf US-Straßen

Neben Washington gab es auch in Boston, New York, Chicago und Los Angeles Protestzüge. Die Demonstranten erinnerten vielerorts an die Opfer des Attentats in einem Schwulenclub in Orlando, das sich am Montag jährt. In dem Club hatte ein Mann 49 Menschen erschossen.

Vor dem Weißen Haus spielte eine Marschkapelle das Lied “Born this Way” von Lady Gaga – ein Song, der sich für die Gleichberechtigung von Homo- und Bisexuellen sowie Transgendern stark macht. Präsident Donald Trump war aber nicht da, er verbrachte das Wochenende in seinem Golf-Club in New Jersey.

Trump hatte im Wahlkampf versprochen, Schwule und Lesben schützen zu wollen. In sein Kabinett holte er aber mehrere Politiker, die in der Vergangenheit als Gegner von LGBT-Rechten auffielen. So hatte sein Vize Mike Pence als Gouverneur von Indiana ein Gesetz unterzeichnet, das es Geschäften unter anderem erlaubte, homosexuelle Kunden abzuweisen. Trump nahm in seinen ersten Amtswochen auch eine Regelung zurück, die es Transgendern freigestellt hatte, welche Toilette sie in Schulen oder Universitäten benutzen.

(APA/dpa)