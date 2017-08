Tausende Enten an der Leitha ausgesetzt

Es wurde Anzeige wegen Tierquälerei erstattet - © APA (dpa/Archiv)

An der Leitha sind nach Angaben des Vereins Gegen Tierfabriken (VGT) offenbar Stockenten in großer Zahl ausgesetzt worden. Die vergangene Woche entlang des Flusses zwischen Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) und Nickelsdorf beobachteten Tiere würden nach wie vor gefüttert, nur um anschließend bejagt zu werden, teilte der VGT am Mittwoch in einer Aussendung mit.