Tausende demonstrieren in New York gegen Trump

Rund 3.000 Menschen haben am Samstag in New York gegen US-Präsident Donald Trump demonstriert. Die Demonstranten folgten einem Protestaufruf der Homosexuellen-Gemeinde, dem ersten seit dem Amtsantritt Trumps. Die Menschen versammelten sich am Nachmittag im Stonewall Park in Manhattan, einem symbolischen Ort für die Rechte der Homosexuellen im Herzen von Greenwich Village.