Tausende demonstrieren in den USA gegen Trump

Zwei Tage nach der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Entscheidung zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen sind in den USA tausende Menschen auf die Straße gegangen. In New York beteiligten sich am Samstag rund 3000 Menschen an einem “Marsch für die Wahrheit” und skandierten Parolen wie “Lügner!” und “Sperrt ihn ein!”