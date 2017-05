Tausende Demonstranten in Mazedonien auf der Straße

Mazedonien ist seit 2015 durch eine politische Krise gelähmt - © APA (AFP)

Fünf Tage nach der Erstürmung des Parlaments in Mazedonien durch nationalistische Demonstranten sind in der Hauptstadt Skopje am Dienstag erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. Ihre Proteste richteten sich gegen die Pläne einer Regierungsbildung unter Beteiligung ethnischer albanischer Parteien. “Mazedonien, Mazedonien”, riefen die Demonstranten und schwenkten Nationalflaggen.