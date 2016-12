Tausende Christen feiern Weihnachten im Heiligen Land

Pizzaballa bezeichnet die Lage der Christen in Nahost als katastrophal - © APA (AFP)

Tausende Christen aus aller Welt haben sich zu Weihnachten in Bethlehem zu traditionellen Feierlichkeiten versammelt. Nach christlicher Überlieferung steht die Geburtskirche in Bethlehem an jenem Ort, an dem Jesus zur Welt kam. Zu den Feiern kommen arabische Christen sowie Pilger. Rund 40 Hotels mit etwa 5.000 Zimmern sind über die Feiertage fast voll ausgebucht.