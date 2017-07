Tausende Besucher am Rankweiler Marktplatz

Im Rahmen des Rankweiler Sommer sind für die Monate Juli/August/September mehr als dreißig Veranstaltungen am Rankweiler Marktplatz geplant. Von Livemusik, Kabarett und der traditionellen Serie von Filme unter den Sternen, ein buntes und höchstprofessionelles Programm wird Jung und Alt geboten. Wetterglück hatten die Verantwortlichen rund um Organisator Armin Wille bei Stefan Vögel „Das Auge des Tigers“. 600 Zuschauer waren vom zweistündigen Programm am Marktplatz des Vorarlberger Kabarettisten sehr begeistert. Im Alten Kino war die Veranstaltung „Das Auge des Tigers“ schon acht Mal ausverkauft und nun fand auf der Freiluftbühne im Zentrum Rankweils das Kabarett nun einen mehr als geglückten Abschluss. Wetterpech hingegen beim Kabarett Hutzenlauf & Stäubli am Samstag abend. Die zwei Schweizer Kabarettistinnen wussten aber im sehr gut gefüllten Alten Kino zu überzeugen und die Besucher waren hochzufrieden. „Wir hätten können doppelt soviele Karten verkaufen, aber leider spielte das Wetter nicht mit“, so Organisator Armin Wille vom Alten Kino. In kürzester Zeit musste im Alten Kino alles neu aufgebaut werden.

Die Hoameligen & Trio Wien

Am Freitag, 14. Juli, ab 21 Uhr, Marktplatz Rankweil, treffen traditionelle Volksmusik und acoustic Jazzpop aufeinander. Die Hoameligen haben sich der Interpretation authentischer und junger Volksmusik verschrieben. Aber wer nun meint, dass die Damen nur Volksmusik zum Besten geben, wird schnell eines Besseren belehrt. Das Trio Wien ist längst über Grenzen Österreichs bekannt. Alte, bekannte und neue Wienerlieder, Eigenkompositionen und Evergreens im swingenden Rhythmus, das ist das Markenzeichen vom Trio Wien. Drei Herzblutmusiker mit typischem Wiener Schmäh.

Die Hoameligen & Trio Wien

Freitag, 14. Juli, 21 Uhr, Open Air am Marktplatz Rankweil, (bei Schlechtwetter im Vinomnasaal)