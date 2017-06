Tausende bei Gay-Pride-Parade in Kiew

Großaufgebot von 5.000 Polizisten war im Einsatz - © APA (AFP)

Unter starkem Polizeischutz haben in Kiew am Sonntag rund 2.500 Menschen für die Gleichberechtigung von Homosexuellen demonstriert. Etwa hundert ukrainische Nationalisten versuchten sich der Gay-Pride-Parade in den Weg zu stellen und verbrannten eine Regenbogenfahne, das internationale Symbol der Schwulen und Lesben.