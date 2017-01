Taucher bei Haiangriff vor Australiens Küste schwer verletzt

Haiangriffe nehmen weltweit zu - © APA (AFP)

Ein Taucher ist am australischen Great Barrier Reef von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige machte mit Freunden einen Tauchgang an dem berühmten Riff vor der Ostküste, als er von einem vier Meter langen Hai attackiert wurde, wie ein Sprecher der Rettungskräfte berichtete. Der erfahrene Taucher erlitt schwere Bissverletzungen am linken Arm und Fleischwunden am Bauch.